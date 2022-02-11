Электрический кроссовер должен появиться на рынке уже в этом году.

Smart объявил, что вслед за #1 вся будущая линейка моделей будет обозначаться подобным образом – символом решетки и цифровым индексом. Конечно, все модели будут электрическими.

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Слово "хэштег" стало самым популярным словом 2012 года. А в 2021 году производитель представил прототип под названием Smart Concept #1. Теперь же немецко-китайский бренд заявил, что “присвоит” этот символ и будет использовать его для всей своей линейки машин.

Символ решетки, которым обозначается это слово, также используется в значении №. В любом случае прочтение названия на естественном языке является достаточно простым – “Номер один” или “Хэштег один”. И, что, если надо отметить хэштегом автомобиль с хэштегом в названии? Должно быть так: ##1.

Электрический кроссовер, который мы уже видели в прошлом году в виде концепт-кара, снова одели в маскировочную пленку и отправили на дорожные испытания по всему миру, проверяя работоспособность песками пустыни и 40-градусным морозом. Камуфляж снимут уже в этом году. Судя по последним фото, под маскировкой будет практически все то, что демонстрировал концепт.

Фото: Smart #1 / Smart

Недавно стало известно, что владельцы марки Smart – Mercedes-Benz и китайской Geely, собираются продать долю в компании на миллиард долларов, чтобы привлечь средства для ускорения трансформации бренда. Как и многие другие автопроизводители, Smart решил быть полностью электрическим брендом.

На официальных фото от производителя можно видеть закамуфлированный кроссовер #1 в аэродинамической трубе в Китайском научно-исследовательском институте автомобильной техники в Чунцине, который Smart называет одним из лучших в мире. Коэффициент аэродинамического сопротивления кроссовера составил 0,29 – очень неплохо для своего класса, хотя до идеала Mercedes-Benz далеко. Первенца бренда в сегменте кроссоверов также отправили на полевые испытания на севере Китая, где его работоспособность проверяли экстремально низкими температурами. Smart заявляет, что кроссовер со всеми задачами справился великолепно. Инженеры, в частности, проверяли работу функции дистанционного обогрева батареи, а также “ледокольную функцию” выдвижных дверных ручек. Как повлиял мороз на запас хода батарейного кроссовера производитель не сообщает.

Smart #1 будет использовать платформу Geely SEA с двигателем, размещенным сзади. По предварительной информации силовая установка компактного электрокара будет иметь мощность около 270 л.с. и обеспечит пробег между заряжаниями в 500 километров.

Фото: концепт Smart Concept #1 / Smart