Електричний кросовер повинен з'явитись на ринку вже цього року.

Smart оголосив, що слідом за #1 уся майбутня лінійка моделей буде позначатись подібним чином – символом решітки та цифровим індексом. Звісно, усі моделі будуть електричними.

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Слово “хештег” стало найпопулярнішим словом 2012 року. А у 2021 році виробник представив прототип під назвою Smart Concept #1. Тепер же німецько-китайський бренд заявив, що “привласнить” цей символ та використовуватиме його для усієї своєї лінійки машин.

Символ решітки, яким позначається це слово, також використовується у значенні №. У будь-якому разі прочитання назви природньою мовою є досить простим – “Номер один” або “Хештег один”. Та, що, як треба відмітити хештегом автомобіль із хештегом у назві? Має бути так: ##1.

Електричний кросовер, який ми вже бачили минулого року у вигляді концепт-кара, знову одягли в маскувальну плівку та відправили на дорожні випробування по всьому світу, перевіряючи працездатність пісками пустелі та 40-градусним морозом. Камуфляж знімуть вже цього року. Судячи з останніх фото, під маскуванням буде практично все те, що демонстрував концепт.

Фото: Smart #1 / Smart

Нещодавно стало відомо, що власники марки Smart – Mercedes-Benz та китайській Geely, збираються продати долю в компанії на мільярд доларів, щоб залучити кошти для прискорення трансформації бренду. Як і багато інших автовиробників, Smart вирішив бути повністю електричним брендом.

На офіційних фото від виробника можна бачити закамуфльований кросовер #1 в аеродинамічній трубі в Китайському науково-дослідному інституті автомобільної техніки в Чунцині, який Smart називає одним із найкращих у світі. Коефіцієнт аеродинамічного опору кросовера склав 0,29 – дуже непогано для свого класу, хоча до ідеалу Mercedes-Benz далеко. Первістка бренду в сегменті кросоверів також відправили на польові випробування на півночі Китаю, де його працездатність перевіряли екстремально низькими температурами. Smart заявляє, що кросовер із усіма завданнями впорався чудово. Інженери, зокрема, перевіряли роботу функції дистанційного обігріву батареї, а також “криголамну функцію” висувних дверних ручок. Як вплинув мороз на запас ходу батарейного кросовера виробник не повідомляє.

Smart #1 буде використовувати платформу Geely SEA з двигуном, розміщеним ззаду. За попередньою інформацією силова установка компактного електрокара матиме потужність близько 270 к.с. та забезпечить пробіг між заряджаннями у 500 кілометрів.

Фото: концепт Smart Concept #1 / Smart