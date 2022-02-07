Запас ходу та енергоефективність силової установки на сьогодні є ключовими аспектами характеристик для електромобілів. Mercedes-Benz націлився створити найкращий електрокар за цими двома показниками.

Винятковий запас ходу зробить електромобілі придатними для будь-якої подорожі та допоможе підвищити загальне застосування. Зменшений розмір і вага акумулятора підвищать ефективність, дозволяючи проїжджати більше з меншими витратами. Mercedes-Benz сповнений рішучості стати лідером.

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Вже зараз Mercedes-Benz демонструє лідерські якості у класі електрокарів зі своїм батарейним флагманом EQS. Під час нещодавнього тестового заміру в реальних умовах видання Edmunds, електричний седан EQS 450+ з 333-сильною установкою проїхав на одному заряді 679 кілометрів, що на 124 кілометри перевищує попередній рекорд.

Однак Mercedes-Benz на цьому не зупиняється. Підхід до створення електромобіля нової ери демонструє концепт Mercedes-Benz VISION EQXX. Він є “результатом місії з подолання технологічних бар’єрів та підняття енергоефективності на нові висоти”

Сповнений інноваційних рішень та інтелектуальних систем, включаючи передове програмне забезпечення, VISION EQXX дозволяє виробнику розсувати межі ефективності.

“Mercedes-Benz VISION EQXX – це те, як ми уявляємо майбутнє електромобілів. Лише півтора року тому ми розпочали цей проєкт, який призвів до найефективнішого Mercedes-Benz із будь-коли створених – з енергоспоживанням нижче 10 кВт-год на 100 кілометрів. Він має запас ходу понад 1000 кілометрів на одному заряді, використовуючи акумулятор, який поміститься навіть у компактному автомобілі. VISION EQXX – це вдосконалений автомобіль у багатьох вимірах – і він навіть виглядає приголомшливо і футуристично. Це підкреслює, куди прямує вся наша компанія: ми створимо найбажаніші електромобілі у світі”, – заявив Ола Келленіус, голова правління Mercedes-Benz AG.

На що здатні 10 кВт-год в інших сферах життя, крім автомобіля:

Робота пральної машини чи сушарки протягом 3 годин;

Робота побутового кондиціонера протягом 3 годин;

Робота праски протягом 5 годин;

Робота 50-дюймового світлодіодного телевізора протягом 100 годин;

Освітлення стадіону прожекторами (не світлодіодними) протягом 3 хвилин.

Німецький виробник також у тезах наводить кілька ключових якостей електричного концепту, позначаючи їх хештегами.

#EnergyWizard: споживання енергії менше ніж 10 кВт-год на 100 км;

#ElectricDrive: радикально нова система, розроблена та виготовлена своїми силами – ефективність 95% від акумулятора до коліс;

#RangeBuster: понад 1000 км на одному заряді на дорогах загального користування;

#EnergyDensity: Акумулятор у VISION EQXX має майже 100 кВт-год енергії, але має на 50% менший об’єм і на 30% нижчу масу, ніж батарейний блок в EQS;

#AeroChamp: коефіцієнт опору повітрю cd 0,175;

#SustainableMaterials: інноваційні перероблені та рослинні матеріали видаляють відходи зі сміттєзвалища та зменшують викиди вуглецю;

#UpliftMindset: команда інженерів Mercedes-Benz працювала з найшвидшою у світі гоночною лабораторією High Performance Powertrains (HPP) і Mercedes-Benz Grand Prix (MGP), щоб створити високоефективну та компактну електричну трансмісію та легкий корпус акумулятора;

#BionicEngineering: натхненні природними формами та в партнерстві з інноваційними стартапами, інженери використовували передові цифрові інструменти для зниження ваги та зменшення кількості відходів при виробництві за допомогою 3D-друку;

#RollingEfficiency: шини з наднизьким опором кочення з оптимізованою аеродинамічною геометрією поєднуються з легкими магнієвими колесами для збільшення запасу ходу;

#BrakingLightly: легкі гальмівні диски, виготовлені з алюмінієвого сплаву, чудово підходять для VISION EQXX і допомагають зменшити вагу;

#EfficiencyOnTheRoad: електричне шасі на легкому підрамнику в стилі болідів Формула 1 забезпечує ефективність трекового рівня на дорозі загального користування;

#SolarPower: ультратонкі панелі даху живлять акумуляторну систему на 25 км додаткової дальності пробігу;

#HumanMachineMerge: інтуїтивно зрозумілий та інтелектуальний користувальницький інтерфейс та користувацький досвід із вказівками та підтримкою для ефективного водіння приносять ще ближчу гармонію в цифрову епоху;

#SensualPurity: естетичний дизайн екстер'єру/інтер'єру електромобіля підкреслює роль провідного автомобіля для повністю електричного майбутнього;

#FastTechProg: від “чистого аркуша” до першого виїзду на дорогу VISION EQXX знадобилось усього 18 місяців і це є частиною технологічної програми, яка може адаптувати інноваційні технології для серійного виробництва швидше, ніж будь-коли раніше;

#Transformation: VISION EQXX демонструє трансформацію Mercedes-Benz у повністю електричну компанію з розробкою власного програмного забезпечення;

#SoftwareDriven: програмно-керований підхід — ключ до успіху в досягненні цілей ефективності та швидкого процесу розробки, включаючи новаторську систему керування акумулятором;

#GlobalResponsibleLeadership: VISION EQXX прискорює досягнення мети Mercedes-Benz стати лідером в електромобільності та встановлює стандарти стійкої мобільності.

Нарешті, виробник наводить цифри аеродинамічної ефективності різних речей, порівнюючи їх з показниками VISION EQXX. За ними, електричний концепт має трохи вищий опір повітрю, ніж пінгвін, зате нижчий, ніж у футбольного м’яча.