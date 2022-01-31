Розкішний електричний седан впорався з маневром навіть гірше за новий S-Class.

Чергове розчарування принесли випробування електричного седана Mercedes-Benz EQS 580 4Matic+. Раніше Mercedes-Benz S-Class 2021 року випуску не впорався з маневром оминання перешкоди на дорозі, а його електричний “брат” виконав вправу навіть гірше.

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Влітку минулого року експерти іспанського видання km77.com проводили між конусами новенький S-Class, щоб оцінити його керованість у досить простому маневрі, який вдається виконати далеко не всім сучасним автомобілям. Німецький преміальний седан показав себе найкраще на швидкості у 74 км/год, при залікових 77 км/год. В останніх випробуваннях Mercedes-Benz EQS 580 4Matic+ показав себе навіть гірше – він зміг залишитись на курсі лише на швидкості 72 км/год.

У нормальному режимі рекуперації та з комфортними налаштуваннями силової установки на вході в коридор із конусів EQS мав швидкість 72 км/год, в середині маневру вона знизилася до 64 км/год, а на виході впала до 52 км/год. Під час виконання маневрів електричний седан був обладнаний стандартними шинами Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 MO розмірності 265/40 R21 з індексом швидкості 150H (до 210 км/год).

Експерти зазначають, що виконати вправу належним чином електричному седану завадила маса – електромобіль важить 2670 кілограмів (2060 кілограмів у S-Class). Крім того, повнокероване шасі (з поворотними задніми колесами) хоча й допомагає виконати маневр, але потребує звикання до особливостей поведінки. Загалом EQS демонструє недостатню здатність до повороту, що призводить до зіткнення з конусами, хоча водій і не втрачає контролю над машиною.