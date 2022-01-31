Роскошный электрический седан справился с маневром даже хуже нового S-Class.

Очередное разочарование принесли испытания электрического седана Mercedes-Benz EQS 580 4Matic+. Ранее Mercedes-Benz S-Class 2021 года выпуска не справился с маневром в обход препятствия на дороге, а его электрический “брат” выполнил упражнение даже хуже.

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Летом прошлого года эксперты испанского издания km77.com проводили между конусами новенький S-Class, чтобы оценить его управляемость в довольно простом маневре, который удается выполнить не всем современным автомобилям. Немецкий премиальный седан показал себя лучше всего на скорости в 74 км/ч, при зачетных 77 км/ч. В последних испытаниях Mercedes-Benz EQS 580 4Matic+ показал себя даже хуже – он смог остаться на курсе только на скорости 72 км/ч.

В нормальном режиме рекуперации и с комфортными настройками силовой установки на входе в коридор из конусов EQS имел скорость 72 км/ч, в середине маневра она снизилась до 64 км/ч, а на выходе упала до 52 км/ч. При выполнении маневров электрический седан был оборудован стандартными шинами Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 MO размерности 265/40 R21 с индексом скорости 150H (до 210 км/ч).

Эксперты отмечают, что выполнить упражнение должным образом электрическому седану помешала масса – электромобиль весит 2670 килограммов (2060 килограммов в S-Class). Кроме того, полноуправляемое шасси (с поворотными задними колесами) хоть и помогает выполнить маневр, но требует привыкания к особенностям поведения. В общем, EQS демонстрирует недостаточную способность к повороту, что приводит к столкновению с конусами, хотя водитель и не теряет контроль над машиной.