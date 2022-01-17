Электрический кросс-хэтч показал превосходную ловкость в маневрировании, хотя и не сразу, а после того, как испытатели настроили элементы управления торможением.

Тяжелые тяговые батареи, размещенные на уровне пола, делают электрокары намного стабильнее на дороге, чем автомобили с ДВС. Но это также означает, что у них увеличивается тормозной путь, а в некоторых случаях возникает нежелательный вектор силы, который вызывает снос, занос или другие неприятности при маневрировании. В последней серии тестов от экспертов km77.com электрический кроссовер Hyundai Ioniq 5 показал себя лучше Ford Mustang Mach-E и Skoda Enyaq iV, но не дотянулся до Tesla Model Y.

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Во время нескольких первых попыток на скорости 48 км/ч Hyundai Ioniq 5 на резком правом повороте подпрыгивал как лошадь на родео, а потом врезался прямо в конусы с другой стороны трассы, поскольку не смог проехать следующий левый поворот. Таким был результат с режимом рекуперации энергии торможения, установленным на первую позицию из четырех. После того, как испытатели переключили это настройка на третью степень, автомобиль начал реагировать на педаль “газа” более подобно обычного авто с ДВС, сильно замедляясь, когда водитель не нажимал акселератор. Это позволило выйти на лучшую попытку на скорости вхождения в маневр 80 км / ч.

Это намного лучший результат, чем эксперты получили со Skoda Enyaq и Volkswagen ID 4, которые показали свои лучшие возможности на скорости 67 и 73 километра в час. Результат также оказался лучшим по “двоюродного брата” героя этого теста – Kia EV6, который справился с задачей на скорости 78 км/ч. Но Hyundai не хватило сил для того, чтобы обойти Tesla Model Y – американский кроссовер показал отличную управляемость на скорости 83 км/ч.