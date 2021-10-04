Audi RS E-Tron GT сейчас является самой продуктивной моделью линейки E-Tron. В тестах на маневрирование электрический спорткар показал себя не идеальным, но очень ловким.

Обычно масса для автомобиля является врагом производительности. Но для управляемости лучше большая масса, что доказывает последнее видео от канала km77.com, в котором 2,5-тонный спорткар с легкостью проходит полосу препятствий.

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Audi RS E-Tron GT очень неплохо показал себя в ходе теста на объезд препятствия на дороге и в слаломе, хотя и не смог пройти курс на образцовой скорости в 77 км/ч. Лучшая попытка электрического спорткара в "лосином тесте" – 75 км/ч в режиме движения Dynamic. Этот режим предусматривает более жесткие настройки подвески.

Несмотря на то, что RS E-Tron сбил несколько конусов, эксперты похвалили комфортабельный пятиместный электрокар за предполагаемое поведение машины и точность в управлении. Как показано в видео, E-Tron имел достаточно высокую скорость на выходе из маневра, при входе на 75 км/ч, что свидетельствует об отличной работе электронной системы стабилизации. На слаломе E-Tron GT вообще не имел никаких проблем и четко переставлялся между конусами.

Для сравнения можете ознакомиться с результатами аналогичных тестов для других популярных электрокаров, о которых мы писали:

Также на канале km77.com можно найти видео с испытаниями других электромобилей, по запросу EV, названию марки или модели.