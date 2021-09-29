Спеціалісти Teknikens Värld перевірили керованість трьох електричних кросоверів і модель від Ford показала себе не з кращого боку, якщо говорити про безпеку, але цілком придатною для дрифту.

Власники маслкарів Ford Mustang скептично, а то й глузливо, ставляться до електричного кросовера Ford Mustang Mach-E, заявляючи, що між цими машинами немає нічого спільного й останній носить значок Mustang незаслужено. Відео з тестів Teknikens Värld може бути вагомим контраргументом.

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Спорідненість мустангів проявилась у надлишковому заносі задньої осі при різкому повороті. Та якщо для маслкара з потужним мотором спереду і приводом на задню вісь тенденція до заносу є частиною харизми, практично обов’язковою характеристикою, то для батарейного кросовера така поведінка на дорозі – неприпустима.



Mach-E кілька разів виходив на виконання вправи з об’їзду уявної перешкоди на дорозі. У першому заїзді швидкість становила 68 км/год – автомобіль одразу показав схильність до заносу корми. На швидкості 70 км/год кросовер збив конуси розмітки, а на 72 км/год розкидав конуси, як кеглі в боулінгу. Вписатись у другий поворот на такій швидкості Mach-E просто не зміг. Так само, як спортивне купе Ford Mustang актуального покоління розкидало конуси в лосиному тесті на швидкості 77 км/год.



Для порівняння, Tesla Model Y спокійно пройшов те ж випробування на швидкості 75 км/год, а Hyundai Ioniq 5 показав свою вправність на швидкості 72 км/год. Ці дві моделі експерти перевіряли раніше, а включили їх у відео лише для контрасту.