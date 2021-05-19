Щоправда, невідомо, чи купили його українці.

Ford Mustang Mach-E лише нещодавно надійшов у продаж і поки що є рідкісним автомобілем навіть в Америці. Однак там вже примудрились його розбити, а страхова компанія продала його на аукціоні IAAI.

Чорний Ford Mustang Mach-E, випущений у грудні 2020 року, був проданий за ставкою 38 тисяч доларів США у Сент Луїсі, штат Іллінойс. На машині не проїхали навіть тисячу миль.

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У цього Mustang Mach-E побита задня ліва частина та задні ліві двері. Щоб відновити ці пошкодження, потрібно мати аналогічні нові деталі чи з донора, а це досить проблематично. Оціночна вартість цього авто заявлена у 50782 доларів, а на ремонт страхова "заклала" аж 37815 доларів.

З якої країни виявився покупець Mustang Mach-E – невідомо. Є велика ймовірність того, що авто прямує в Україну.