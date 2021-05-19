Правда, неизвестно, купили ли его украинцы.

Ford Mustang Mach-E лишь недавно поступил в продажу и пока что является редким автомобилем даже в Америке. Однако там уже умудрились его разбить, а страховая компания продала его на аукционе IAAI.

Черный Ford Mustang Mach-E, выпущенный в декабре 2020 года, был продан по ставке 38 тысяч долларов США в Сент Луисе, штат Иллинойс. На машине не проехали даже тысячу миль.

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У этого Mustang Mach-E побита задняя левая часть и задняя левая дверь. Чтобы восстановить эти повреждения, нужно иметь аналогичные новые детали или с донора, а это довольно проблематично. Оценочная стоимость этого авто заявлена в 50782 доллара, а на ремонт страховая "заложила" аж 37815 долларов.

Из какой страны оказался покупатель Mustang Mach-E – неизвестно. Есть большая вероятность того, что авто направляется в Украину.