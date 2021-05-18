Dodge Journey – недорогой 5-или 7-местный минивэн, который часто привозят из США.

Автомобиль выпускался с 2009 по 2020 год, в Европе у него был "близнец" Fiat Freemont. Под капотом у него были различные двигатели, однако наиболее популярные из тех, которые привозят в Украину – рядный 4-цилиндровый 2,4-литровый на 173 л.с. и V6 на 3,6 л мощностью 282 л.с. Причем менее мощный двигатель агрегатируется с 4-ступенчатой, а более мощный – с 6-ступенчатой ​​коробкой-автомат.

Dodge Journey имеет клиренс 180 мм, также бывают полноприводные версии с 3,6-литровым мотором. Поэтому многие считают его не минивэном, а кроссовером.

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Комплектаций в Journey много, причем в разных авто могут быть версии, дополненные опциями.

Главные преимущества Dodge Journey – небольшая стоимость и высокая надежность. Например, минимальная цена минивэна – от 8 000 долларов. А наиболее современные и укомплектованные варианты оцениваются в 17 – 18 тысяч долларов.

Интересно, что некоторые Dodge Journey могут ездить на этаноле – у них система питания FlexFuel.

Подробнее о Dodge Journey – в видео от SRT