Блогери з SRT зробили порівняльний тест-драйв трьох версій цього автомобіля.

Dodge Journey – недорогий мінівен зі США, дуже популярний в Україні через свою низьку ціну. Однак чи не розорить він свого власника під час експлуатації, адже під капотом може бути об'ємний 3,6-літровий двигун.

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В експерименті беруть участь три автомобілі: з 2,4 літровим двигуном та два – з 3,6 літра (один – з можливістю заправлятись спиртовим бензином). Методика експерименту традиційна для блогерів з SRT. Вони заправляють машини до повного бака та проїжджають одночасно на трьох машинах по 100 км в місті та 100 км – на трасі. Потім знову заправляють "до повного" та вираховують середню витрату пального.

Результати експерименту:

2,4 літра з переднім приводом – 11,1 л на 100 км

3,6 літра 283 к.с та повним приводом – 11,6 л

3,6 літра 283 к.с. з переднім приводом та Flex Fuel на спиртовому бензині – 12,2 л на 100 км.

Аналізуючи результати тесту, найбільш економічним виявися Dodge Journey з найменшим об'ємом двигуна. Однак через те, що вартість спиртового бензину менша за звичайний бензин, то витрати на його заправку навіть при більшому "апетиті" виявляться меншими. Втім, якщо на двигуни поставити ГБО, економія буде ще більш відчутною.