Dodge Journey – недорогий 5- чи 7-місний мінівен, який часто привозять зі США.

Автомобіль випускався з 2009 по 2020 рік, в Європі у нього був "близнюк" Fiat Freemont. Під капотом у нього були різноманітні двигуни, однак найбільш популярні з тих, які привозять в Україну – рядний 4-циліндровий 2,4-літровий на 173 к.с. та V6 на 3,6 л потужністю 282 к.с. Причому менш потужний двигун агрегатується з 4-ступеневою, а більш потужний – з 6-ступеневою коробкою-автомат.

Dodge Journey має кліренс 180 мм, також бувають повноприводні версії з 3,6-літровим мотором. Тому багато хто вважає його не мінівеном, а кросовером.

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Комплектацій у Journey багато, причому у різних авто можуть бути версії, доповнені опціями.

Головні переваги Dodge Journey – невелика вартість та висока надійність. Наприклад, мінімальна ціна мінівена – від 8 000 доларів. А найбільш сучасні та укомплектовані варіанти оцінюються в 17 – 18 тисяч доларів.

Цікаво, що деякі Dodge Journey можуть їздити на етанолі – у них система живлення FlexFuel.

Детальніше про Dodge Journey – у відео від SRT