Перевірка витрати пального трьох седанів зі США з різними двигунами: Volkswagen Passat 1,8 та 2,5 л, Ford Fusion 2,5 л.

Блогери каналу SRT вирішили перевірити витрату пального для найбільш популярних седанів США - Volkswagen Passat та Ford Fusion. Причому якщо для Passat порівняли двигуни 1,8 TFSI та 2,5 літрів, то для Ford Fusion взяли найпопулярніший 2,5 літрів.

Методика замірів наступна: автомобілям заправляють повний бак та всі вони одночасно вирушають за маршрутом, в якому 100 км проходить за містом та 100 км – у місті. В машинах змінюються водії, в шинах перевіряється тиск. Авто рухаються в економічному режимі, без різких розгонів та гальмувань. Після поїздки на тій же заправці знову заливають повний бак, після чого цю кількість пального і використовують для розрахунків.

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Таким чином, витрата пального становила:

Volkswagen Passat 1,8 л – 7,7 л на 100 км

Volkswagen Passat 2,5 л – 8,0 л на 100 км

Ford Fusion 2,5 л – 8,7 л на 100 км.

Щодо динамічних характеристик, то найбільш швидким виявився Volkswagen Passat 1,8 д – він розігнався до 100 км на годину за 8,8 секунд. Атмосферний "Пассат" розігнався за 10,1 секунду, а "Форд" – за 12,1 секунд. В такому ж порядку розташувались автомобілі і при гальмуванні зі 100 км/год до зупинки. При цьому Ford Fusion був не в кращому технічному стані, тож його результати можуть відрізнятись від типових.

Подробиці цього випробування – у відео:

Варто зазнчити, що в 2,5-літрові мотори легко монтується недороге ГБО, а от на турбомотор 1,8 л воно дороге, тож встановлювати газ недоречно. Таким чином, якщо говорити про економічність на газу, то ситуація буде кардинально відрізнятися від цих результатів.