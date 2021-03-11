Витрати на встановлення ГБО можна відшкодувати через податкову. Якщо зібрати всі документи і вчасно їх подати – можна отримати податкову знижку.

Платник податку має право включити до податкової знижки витрати у вигляді суми коштів, сплачених ним у зв'язку з переобладнанням транспортного засобу, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області.

Читайте також: В Італії пропонують доплачувати €900 за встановлення ГБО

Зокрема, відповідно до положень Податкового кодексу для отримання податкової знижки необхідно подати податкову декларацію про майновий стан і доходи та документи, які підтверджують витрати, здійснені для переобладнання транспортного засобу, сертифікат відповідності для транспортного засобу, що був переобладнаний, та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт).

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку в річній податковій декларації, яку необхідно подати до податкової інспекції за місцем проживання (реєстрації) не пізніше 31 грудня 2021 року.