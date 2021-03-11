Затраты на установку ГБО можно возместить через налоговую. Если собрать все документы и вовремя их подать – можно получить налоговую скидку.

Плательщик налога имеет право включить в налоговую скидку расходы в виде суммы средств, уплаченных им в связи с переоборудованием транспортного средства, с использованием в виде топлива моторного смесевого, биоэтанола, биодизеля, сжатого или сжиженного газа, других видов биотоплива. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.

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В частности, в соответствии с положениями Налогового кодекса для получения налоговой скидки необходимо подать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах и документы, подтверждающие расходы, осуществленные для переоборудования транспортного средства, сертификат соответствия для транспортного средства, который был переоборудован, и свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт).

Основания для начисления налоговой скидки с указанием конкретных сумм отражаются плательщиком налога в годовой налоговой декларации, которую необходимо подать в налоговую инспекцию по месту жительства (регистрации) не позднее 31 декабря 2021 года.