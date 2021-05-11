Проверка расхода топлива трех седанов из США с различными двигателями: Volkswagen Passat 1,8 и 2,5 л, Ford Fusion 2,5 л.

Блогеры канала SRT решили проверить расход топлива для наиболее популярных седанов США - Volkswagen Passat и Ford Fusion. Причем если для Passat сравнили двигатели 1,8 TFSI и 2,5 литров, то для Ford Fusion взяли самый популярный 2,5 литров.

Методика замеров следующая: автомобилям заправляют полный бак, и все они одновременно отправляются по маршруту, в котором 100 км проходит за городом и 100 км – в городе. В машинах меняются водители, в шинах проверяется давление. Авто двигаются в экономичном режиме, без резких разгонов и торможений. После поездки на той же заправке снова заливают полный бак, после чего это количество топлива и используют для расчетов.

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Таким образом, расход топлива составлял:

Volkswagen Passat 1,8 л – 7,7 л на 100 км

Volkswagen Passat 2,5 л – 8,0 л на 100 км

Ford Fusion 2,5 л – 8,7 л на 100 км.

Что касается динамических характеристик, то наиболее быстрым оказался Volkswagen Passat 1,8 д – он разогнался до 100 км в час за 8,8 секунд. Атмосферный "Пассат" разогнался за 10,1 секунду, а "Форд" – за 12,1 секунд. В таком же порядке расположились автомобили и при торможении со 100 км/ч до остановки. При этом Ford Fusion был не в лучшем техническом состоянии, поэтому его результаты могут отличаться от типовых.

Подробности этого испытания – в видео:

Стоит отметить, что в 2,5-литровые моторы легко монтируется недорогое ГБО, а вот на турбомотор 1,8 л оно дорогое, поэтому устанавливать газ неуместно. Таким образом, если говорить об экономичности на газу, то ситуация будет кардинально отличаться от этих результатов.