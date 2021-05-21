Блогеры из SRT сделали сравнительный тест-драйв трех версий этого автомобиля.

Dodge Journey – недорогой минивэн из США, очень популярный в Украине из-за своей низкой цены. Однако не разорит ли он своего владельца во время эксплуатации, ведь под капотом может быть объемный 3,6-литровый двигатель.

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В эксперименте принимают участие три автомобиля: с 2,4 литровым двигателем и два – с 3,6 литра (один – с возможностью заправляться спиртовым бензином). Методика эксперимента традиционна для блогеров из SRT. Они заправляют машины до полного бака и проезжают одновременно на трех машинах по 100 км в городе и 100 км – на трассе. Затем снова заправляют "до полного" и высчитывают средний расход топлива.

Результаты эксперимента:

2,4 литра с передним приводом – 11,1 л на 100 км

3,6 литра 283 л. с и полным приводом – 11,6 л

3,6 литра 283 л. с. с передним приводом и Flex Fuel на спиртовом бензине – 12,2 л на 100 км.

Анализируя результаты теста, наиболее экономичным оказался Dodge Journey с наименьшим объемом двигателя. Однако из-за того, что стоимость спиртового бензина меньше обычного бензина, то затраты на его заправку даже при большем "аппетите" окажутся меньше. Впрочем, если на двигатели поставить ГБО, экономия будет еще более ощутимой.