Маневровість компактного електричного кросовера залишає бажати кращого.

Останнє відео від експертного каналу km77.com демонструє, що водієві ID4 навряд чи вдасться оминути лося чи будь-яку іншу перепону, що раптово виникла на дорозі, оскільки батарейний кросовер Volkswagen опинився серед тих, хто не склав іспит на керованість.

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Експерти відзначають, що навіть система стабілізації ESC не допомогла Volkswagen ID4 показати відмінний результат та виконати потрібний маневр на заданій швидкості.

Найкраща спроба ID4 була зафіксована на швидкості 73 км/год, що на 4 км/год нижче за мінімально необхідну швидкість. Це ставить німецький електричний кросовер в один ряд із Dacia Sandero Stepway 2021 року, який також пройшов курс зі швидкістю 73 км/год.

Відмічається надмірне керування електричного кросовера, а також той факт, що шини Bridgestone Turanza Eco розмірністю 235/45R21 спереду і 255/40R21 ззаду, мають недостатнє поперечне зчеплення.

На тестах було представлено ID4 у виконанні Pro Performance з електричним двигуном потужністю 204 к.с., який приводить в рух задні колеса. Незважаючи на задній привід, кросовер поводився на треку, як передньопривідний автомобіль.

Цікаво, що організація Euro NCAP присвоїла Volkswagen ID4 п'ятизірковий рейтинг безпеки. Кількість місяців тому EV отримав оцінку 93% за захист дорослого пасажира, 89% – за захист дитини, 76% – за захист пішоходів та 85% за системи допомоги.