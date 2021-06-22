Маневренность компактного электрического кроссовера оставляет желать лучшего.

Последнее видео от экспертного канала km77.com показывает, что водителю ID4 вряд ли удастся обойти лося или любую другую преграду, внезапно возникшую на дороге, поскольку батарейный кроссовер Volkswagen оказался среди тех, кто не сдал экзамен на управляемость.

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Эксперты отмечают, что даже система стабилизации ESC не помогла Volkswagen ID4 показать отличный результат и выполнить нужный маневр на заданной скорости.

Лучшая попытка ID4 была зафиксирована на скорости 73 км/ч, что на 4 км/ч ниже минимально необходимой скорости. Это ставит немецкий электрический кроссовер в один ряд с Dacia Sandero Stepway 2021, который также прошел курс со скоростью 73 км/ч.

Отмечается чрезмерное управление электрического кроссовера, а также тот факт, что шины Bridgestone Turanza Eco размерностью 235/45R21 спереди и 255/40R21 сзади, имеют недостаточное поперечное сцепление.

На тестах было представлено ID4 в исполнении Pro Performance с электрическим двигателем мощностью 204 л.с., который приводит в движение задние колеса. Несмотря на задний привод, кроссовер вел себя на треке, как переднеприводный автомобиль.

Интересно, что организация Euro NCAP присвоила Volkswagen ID4 пятизвездочный рейтинг безопасности. Несколько месяцев назад EV получил оценку 93% за защиту взрослого пассажира, 89% – за защиту ребенка, 76% – за защиту пешеходов и 85% за системы помощи.