Електричний крос-хетч показав чудову вправність у маневруванні, хоча й не одразу, а після того, як випробовувачі налаштували елементи керування гальмуванням.

Важкі тягові батареї, розміщені на рівні підлоги, роблять електрокари набагато стабільнішими на дорозі, ніж автомобілі з ДВЗ. Але це також означає, що у них збільшується гальмівний шлях, а в деяких випадках виникає небажаний вектор сили, який спричиняє знос, занос чи інші неприємності при маневруванні. В останній серії тестів від експертів km77.com електричний кросовер Hyundai Ioniq 5 показав себе краще за Ford Mustang Mach-E та Skoda Enyaq iV, але не дотягнувся до Tesla Model Y.

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Під час кількох перших спроб на швидкості 48 км/год Hyundai Ioniq 5 на різкому правому повороті підстрибував як кінь на родео, а потім врізався прямо в конуси з іншого боку траси, оскільки не зміг проїхати наступний лівий поворот. Таким був результат із режимом рекуперації енергії гальмування, встановленим на першу позицію з чотирьох. Після того, як випробовувачі перемкнули це налаштування на третю ступінь, автомобіль почав реагувати на педаль “газу” більш подібно до звичайного авто з ДВЗ, сильно уповільнюючись, коли водій не натискав акселератор. Це дозволило вийти на кращу спробу на швидкості входження у маневр 80 км/год.

Це набагато кращий результат, ніж експерти отримали зі Skoda Enyaq та Volkswagen ID 4, які показали свої кращі можливості на швидкості 67 та 73 кілометри на годину. Результат також виявився кращим за “двоюрідного брата” героя цього тесту – Kia EV6, котрий впорався із завданням на швидкості 78 км/год. Але Hyundai не вистачило снаги для того, щоб обійти Tesla Model Y – американський кросовер показав відмінну керованість на швидкості 83 км/год.