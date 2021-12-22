Компактний електричний кросовер пройшов випробування Інституту завдяки оновленому програмному забезпеченню запобігання зіткненням.

Tesla Model Y отримав найвищу оцінку від Страхового інституту безпеки дорожнього руху (IIHS) США, після того, як оновив систему запобігання зіткненням.

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Рейтинг Top Safety Pick+ стосується лише Model Y, випущених після квітня 2021 року. І хоча електричний позашляховик показав себе досить добре, щоб заслужити нагороду Top Safety Pick+, IIHS зазначає, що стандартні фари на моделі Long Range отримали лише оцінку “Прийнятно”.

“Автомобілі Model Y, виготовлені після квітня 2021 року, відповідають усім критеріям “плюс”. Після переведення системи на роботу на основі лише камери, стандартна система запобігання аварії спереду між транспортним засобом і пішоходом отримала вищі оцінки в тестах. Дві доступні системи фар отримують хороші та прийнятні оцінки” — йдеться у повідомленні IIHS.

Єдиною іншою проблемою, яку IIHS мав із моделлю Y, була простота використання її кріплень для дитячого сидіння LATCH, які вона оцінила лише як “Прийнятні”.