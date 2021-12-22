Компактный электрический кроссовер прошел испытания Института благодаря обновленному программному обеспечению предотвращения столкновений.

Tesla Model Y получил самую высокую оценку от Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) США, после того, как обновил систему предотвращения столкновений.

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Рейтинг Top Safety Pick+ относится только к модели Y, выпущенной после апреля 2021 года. И хотя электрический внедорожник показал себя достаточно хорошо, чтобы заслужить награду Top Safety Pick+, IIHS отмечает, что стандартные фары на модели Long Range получили лишь оценку “Приемлемо”.

“Автомобили Model Y, изготовленные после апреля 2021 года, соответствуют всем критериям “плюс”. После перевода системы на работу на основе только камеры, стандартная система предотвращения аварии спереди между транспортным средством и пешеходом получила более высокие оценки в тестах. Две доступные системы фар получают хорошие и приемлемые оценки”, – говорится в сообщении IIHS.

Единственной другой проблемой, которую IIHS имел с моделью Y, была простота использования ее креплений для детского сиденья LATCH, которые она оценила только как “Приемлемые”.