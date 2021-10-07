Одна платформа й однакові силові агрегати не означають, що автомобілі матимуть ідентичну поведінку на дорозі. Значення має різниця у найменших дрібницях, від кожного міліметру габаритів та граму маси до постачальника амортизаторів чи особливостей програмних налаштувань електронного блоку управління.

Зазвичай автомобілі групи Volkswagen настільки уніфіковані, що різниця параметрів зводиться до мінімуму, але “лосиний тест” від експертів km77.com показує, що цього разу щось пішло не так.

Дивіться також: Кращий електрокар Audi перевірили на керованість: відео

У червні цього року Volkswagen ID4 показав ледь прийнятні результати у тестуванні керованості. Зокрема, маневр з об’їздом перешкоди на дорозі ID4 зміг правильно виконати на швидкості 73 км/год, тоді як для оцінки “відмінно” потрібно виконати вправу на швидкості 77 км/год. А от “змійку” німецький батарейний кросовер пройшов без помилок.

“Кузен” ID4 з Чехії – Enyaq iV, став першою моделлю Skoda на глобальній платформі MEB групи Volkswagen. Він поділяє багато компонентів і технологій з Volkswagen ID4, але на треку з конусами Skoda Enyaq iV показав себе значно гірше, ніж його німецький аналог.

Фото: 2021 Skoda Enyaq Sportline iV / Skoda



Найкращий результат, чеського кросовера – це 67 км/год. І це один з найнижчих показників серед електромобілів, що побували на тестах km77.com. В цілому, автомобіль поводиться дуже подібно до ID4 з електронним контролем стабільності, що гальмує заднє колесо, щоб пройти крізь конуси. Однак з другого повороту і далі автомобіль має тенденцію до підіймання.

Протестована версія позашляховика є однією з базових моделей, оснащених акумулятором на 58 кВт-год, з яким електромобіль важить близько 1950 кілограмів. Для порівняння, Volkswagen ID4 у подібній специфікації важить близько 1891 кг. Різниця не надто велика, але це лише один із параметрів, за якими різняться чеський та німецький кросовери.