Одна платформа и одинаковые силовые агрегаты не означают, что автомобили будут иметь идентичное поведение на дороге. Значение имеет разница в наименьших мелочах, от каждого миллиметра габаритов и грамма массы до поставщика амортизаторов или особенностей программных настроек электронного блока управления.

Обычно автомобили группы Volkswagen настолько унифицированы, что разница параметров сводится к минимуму, но “лосиный тест” от экспертов km77.com показывает, что в этот раз что-то пошло не так.

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В июне этого года Volkswagen ID4 показал едва приемлемые результаты в тестировании управляемости. В частности, маневр с объездом препятствия на дороге ID4 смог правильно выполнить на скорости 73 км/ч, тогда как для оценки "отлично" нужно выполнить упражнение на скорости 77 км/ч. А вот “змейку” немецкий батарейный кроссовер прошел без ошибок.

“Кузен” ID4 из Чехии – Enyaq iV, стал первой моделью Skoda на глобальной платформе MEB группы Volkswagen. Он разделяет многие компоненты и технологии с Volkswagen ID4, но на треке с конусами Skoda Enyaq iV показал себя значительно хуже, чем его немецкий аналог.

Фото: 2021 Skoda Enyaq Sportline iV / Skoda



Лучший результат, чешского кроссовера – это 67 км/ч. И это один из самых низких показателей среди электромобилей, что побывали на тестах km77.com. В целом, автомобиль ведет себя очень похоже на ID4 с электронным контролем стабильности, тормозит заднее колесо, чтобы пройти сквозь конусы. Однако со второго поворота и далее автомобиль имеет тенденцию к подъему.

Протестированная версия внедорожника является одной из базовых моделей, оснащенных батареей на 58 кВт-ч, с которым электромобиль весит около 1950 килограммов. Для сравнения, Volkswagen ID4 в подобной спецификации весит около 1891 кг. Разница не слишком большая, но это лишь один из параметров, по которым различаются чешский и немецкий кроссоверы.