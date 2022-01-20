Аерокосмічна компанія Astron Aerospace представила екологічно чистий двигун внутрішнього згоряння, який вражає своїми характеристиками.

Як заявили в Astron Aerospace, у нинішньому своєму вигляді двигун з робочою назвою Omega 1 важить лише 15,9 кг, але при цьому видає вражаючі 160 к.с. та 230 Нм крутного моменту. На холостому ходу агрегат працює при 1000 об/хв, на максимумі – при 25 000 об/хв.

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За конструкцією та принципом дії Astron Omega 1 нагадує роторний двигун Ванкеля, але, зі слів розробників, їхній агрегат – повністю лінійний пристрій, який не має проблем з ущільненням.

Чотири такти двигуна інженери розділили на дві незалежні камери згоряння, між якими знаходиться форкамера. Два первинних вали розташовані вертикально і з’єднані шестернями, які синхронно обертаються у протилежних напрямках. Чотири ротори встановлені на двох валах і обертаються попарно. Між ними – поворотний дисковий клапан та передкамера. Передня пара роторів відповідає за впуск та стиснення, задня – за згоряння та випуск.

Конструкція дозволяє легко адаптувати його для різних транспортних засобів, у тому числі двоколісних. Як стверджується, незалежно від виду палива, а воно може бути будь-яким, рівень викидів двигуна дуже низький.

На даному етапі Omega 1 існує у статусі робочого прототипу, конструкцію якого розробники продемонстрували у докладному відео. Коли новий ДВЗ буде готовий до серійного виробництва, не уточняється, але якщо технологію Astron Aerospace буде комерціалізовано, вона може змінити правила гри не тільки з точки зору мобільності, а й енергоспоживання в цілому.

Introducing the Omega 1. A revolutionary engine. from Astron Aerospace on Vimeo.