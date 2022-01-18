Новозеландська компанія Duke Engines представила світові принципово новий тип двигуна, який інженери підприємства назвали "осьовим".

Якщо стандартні двигуни мають циліндри, розташовані по прямій лінії. У нового ДВС п'ять циліндрів, що розташовані по колу. Поршні знаходяться на шатунах, які кріпляться до хрестовини, що обертається під дією поршнів, а колінчастий вал відповідно працює в протилежному напрямку.

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Головними особливостями двигуна від Duke Engines можна вважати здатність працювати на будь-якому виді палива, дуже низький рівень вібрації, відсутність клапанів як таких. Крім того, на п'ять циліндрів нової новозеландської розробки припадає лише три форсунки та три свічки запалювання.

Двигун має менше елементів, він також займає менше місця та закономірно менше важить, ніж більшість аналогів.