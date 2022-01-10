Експериментатори захотіли перевірити, скільки пального йде на прогрівання двигуна – результат виявися дуже цікавим.

У деяких країнах існує законодавча заборона на прогрів двигуна на місці – такі міри мотивують “піклуванням про довкілля”. При цьому чимало експертів сходяться на думці що прогрів двигуна на місці (без навантаження) завдає йому значно менше шкоди, ніж прогрів у русі.

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Втім, якщо орієнтуватись на витрату пального, прогрів у русі може бути вигіднішим, адже під час тривалої роботи холодного двигуна на холостому ходу витрачається чимало пального. Експеримент з Renault Logan із мотором 1,6 підтвердив що витрати пального у холодного двигуна значно більші, аніж у прогрітого.

Експеримент проводився в зимовий період, коли температура повітря була -20 градусів за Цельсієм. Вимірювання витрати проводили за 15 хвилин після холодного запуску. На холостих оборотах автомобіль витратив 450 мл пального.

Прогрітий двигун на холостих обертах споживає приблизно 1-1,3 літри бензину на годину.