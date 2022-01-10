Экспериментаторы захотели проверить, сколько горючего уходит на прогрев двигателя – результат оказался очень интересным.

В некоторых странах существует законодательный запрет на прогрев двигателя на месте – такие меры мотивируют “заботой об окружающей среде”. При этом многие эксперты сходятся во мнении, что прогрев двигателя на месте (без нагрузки) наносит ему значительно меньше вреда, чем прогрев в движении.

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Впрочем, если ориентироваться на расход топлива, прогрев в движении может быть более выгодным, так как во время длительной работы холодного двигателя на холостом ходу расходуется немало горючего. Эксперимент с Renault Logan с мотором 1,6 подтвердил, что затраты топлива у холодного двигателя значительно больше, чем у прогретого.

Эксперимент проводился в зимний период, когда температура воздуха была -20 градусов по Цельсию. Измерение расхода проводили через 15 минут после холодного запуска. На холостых оборотах автомобиль израсходовал 450 мл горючего.

Прогретый двигатель на холостых оборотах потребляет примерно 1 – 1,3 литра бензина в час.