Украинские представительства двух японских, корейского и немецкого автопроизводителя ответили на этот вечный вопрос украинских автомобилистов.

Нужно ли прогревать зимой двигатель, если температура воздуха на улице ниже нуля градусов по Цельсию? Если надо, то сколько времени? Необходимо ли прогревать коробку передач? Нужно ли зимой переходить на масло с уменьшенной вязкостью? С такими вопросами обратился автор видеоролика к представительствам в Украине автоконцернов BMW, Hyundai, Mazda и Toyota. Ответы у всех были разными, однако имели много общего.

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В Mazda ответили, что ехать на двигателях SkyAktiv можно уже через 10 секунд после пуска. А крутить двигатель до максимальных оборотов – уже через 3 минуты после пуска. При этом если вы находитесь в Германии, то нужно сразу отправляться без прогрева.

BMW также не рекомендует прогревать ни двигатель, ни коробку передач.

Hyundai рекомендует прогревать бензиновые двигатели в течение 10-20 секунд, а дизельные – 1-2 минут. После начала движения не следует сразу ехать на высоких оборотах.

В «Тойоте» ответили, что лучше с этим вопросом обратиться к дилеру, у которого покупали автомобиль.

Смотрите видео, в котором автопроизводители отвечают на вопросы о прогреве двигателя зимой:

Впрочем, подавляющее большинство комментаторов под видео не верят автопроизводителям и продолжают упорно прогревать машину зимой.

Напомним, почему нельзя ездить быстро зимой.