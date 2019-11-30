Українські представництва двох японських, корейського та німецького автовиробника відповіли на це вічне запитання українських автомобілістів.

Чи потрібно прогрівати взимку двигун, якщо температура повітря надворі нижче нуля градусів за Цельсієм? Якщо потрібно, то скільки часу? Чи потрібно прогрівати коробку передач? Чи потрібно взимку переходити на масло зі зменшеною в'язкістю? З такими запитаннями звернувся автор відеоролика до представництв в Україні автоконцернів BMW, Hyundai, Mazda та Toyota. Відповіді у всіх були різними, однак мали багато спільного.

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В Mazda відповіли, що їхати на двигунах SkyAktiv можна вже через 10 секунд після пуску. А крутити двигун до максимальних обертів – вже через 3 хвилини після пуску. При цьомуякщо ви знаходитесь в Німеччині, то потрібно зразу рушати, без прогріву.

BMW також не рекомендує прогрівати ні двигун, ні коробку передач.

Hyundai рекомендує прогрівати бензинові двигуни протягом 10-20 секунд, а дизельні – 1-2 хвилину. Після початку руху не треба одразу їхати на високих обертах.

В "Тойоті" відповіли, що краще з цим питанням звернутись до дилера, у якого купували автомобіль.

Дивіться відео, в якому автовиробники відповідають на запиатння про прогрів двигуна взимку:

Втім, переважна більшість коментаторів під відео не вірять автовиробникам та продовжують вперто прогрівати машину взимку.

Нагадаємо, чому не можна їздити швидко взимку.