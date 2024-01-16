С 16 января Mercedes-Benz открывает заказы в Европе на полностью электрический фургон eSprinter с многочисленными новыми цифровыми приложениями, последним поколением MBUX, а также системами безопасности и помощи и усовершенствованными функциями.

Новый электрический eSprinter получил ценник в Европе и вскоре поступит к дилерам. Потребителей порадуют две длины и формы кузова, три размера батареи и высокая полезная грузоподъемность аккумуляторного "Спринтера".

Сначала, то есть с 16 января, панельный фургон будет доступен для заказа с полезной емкостью аккумулятора 56 кВт-ч или 113 кВт-ч. Впоследствии появится версия мощностью 81 кВт-ч.

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Также будущим владельцам понравятся преимущества интеллектуального цифрового подключения, впервые с мультимедийной системой MBUX, улучшенными системами безопасности и помощи, а также обновленным стандартным оборудованием. Кроме того, eSprinter будет доступен с дополнительным сцепным устройством.

"Благодаря своей универсальности новый Sprinter адаптируется к широкому спектру требований коммерческого транспорта и мобильности. В то же время eSprinter поразит своей эффективностью – дальность и объем груза будут на должной высоте", – говорит руководитель отдела развития фургонов Mercedes-Benz Андреас Зиган.

Предсерийный автомобиль нового панельного фургона eSprinter продемонстрировал свою эффективность во время тест-драйва: с батареей емкостью 113 кВт-ч прошел маршрут из Штутгарта в Мюнхен и обратно длиной 475 километров без подзарядки.

Новый eSprinter имеет эффективный электродвигатель с пиковой мощностью 100 и 150 киловатт.

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Синхронный мотор с постоянными магнитами (PSM) характеризуется особо высоким КПД. Запас хода на электротяге составит до 440 километров. В городских районах возможен запас хода до 500 километров.

Есть еще одна приятная деталь: новый eSprinter впервые будет доступен как открытая модель. Это делает eSprinter привлекательным базовым транспортным средством для многих новых сегментов коммерческих перевозок, а также различных кузовов и оборудования.



Аккумуляторный фургон способен заряжаться как от переменного (AC), так и от постоянного (DC) тока. Бортовое зарядное устройство можно заряжать постоянным током до 115 киловатт на скоростной зарядной станции. Конкретно это означает: аккумулятор емкостью 56 кВт-ч заряжается от 10 до 80 процентов примерно за 28 минут при максимальной мощности 115 кВт.

Батареи с полезной емкостью 113 кВт-ч нужно будет около 42 минут при максимальной мощности 115 кВт. Цифровая услуга Mercedes me Charge 4 также доступна для eSprinter.



Стоимость на новый фургон eSprinter с аккумулятором на 56 кВт-ч стартует с розничной цены для Германии 59 990 евро без 19% НДС.