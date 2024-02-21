Компания Rossmonster превратила обычный Mercedes-Benz Sprinter в настоящий внедорожный кемпер, который оборудован премиум опциями. Его стоимость - около 150 000 долларов.

Мастера из команды Rossmonster занимаются переоборудованием различных автомобилей в дома на колесах, однако фургоны на базе Mercedes-Benz они создают чаще всего. Их последним творением стал этот полноприводный Sprinter.

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Авто оборудовали полным приводом, заменив также определенные элементы подвески, а повысить клиренс фургона, установили стальные диски с вездеходными шинами BFGoodrich KO2. Верхняя часть оборудована огромным багажником. Он содержит тент, и огромный ящик для хранения установки StarLink. Кроме того, сзади установлено крепление для велосипедов.

Внутри становится заметно, что кабина водителя не отделена от жилого пространства. Кроме того, пассажирское сиденье можно поворачивать, а между двумя передними сиденьями установлен поворотный столик.

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Первой зоной в жилом помещении является кухня, которая разделена на две части. Она имеет массивную раковину, что выдвигается, столешницу, индукционную плиту с двумя конфорками, четыре верхних шкафа, холодильник, духовку и различные ящики и шкафы под столешницей. Кроме того, в кухонную стену встроена панель управления с выключателями света, обогревателя и кондиционера.

Санузел, расположен со стороны водителя. Рядом с ним также есть шкаф для хранения одежды. Последней частью этого автофургона является обеденная зона, которая объединена со спальней. Она состоит из двух больших скамей и стола.

Под сиденьем пассажира установлено электрическую систему установки. Этот фургон имеет солнечные панели мощностью 200 Вт на крыше и инвертор мощностью 3000 Вт вместе аккумуляторы на 800 А. В этом кемпере есть два варианта спального места. Первый - совместить две лавки в большую кровать, подвинув столешницу между ними и переставив подушки. Второй вариант – спальня на крыше.

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По подсчетам мастеров Rossmonster только комплект подвески и система полного привода стоила более 10 тысяч долларов, то же общая стоимость этого Mercedes-Benz Sprinter оценивается в 150 000 долларов.