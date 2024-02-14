У День Святого Валентина бренд запустив глобальну кампанію з виданням G-Class Stronger Than Diamonds Edition, що є особливим знаком кохання і має лімітований тираж лише з 300 одиниць.

Запущена у соціальних мережах кампанія "Кохання, яке триває вічно. Міцніше діамантів" знаменує вихід на ринок спеціальної версії G-Class. Mercedes-Benz у цей день розпочав видавати ексклюзивний позашляховик клієнтам.

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Це свого роду й натяк на те, що ексклюзивний G-Клас стане бажаним подарунком на День Святого Валентина.

Автомобіль і справді став перлиною у світі автомобільної розкоші. 25-каратні діаманти вставлено у всі чотири дверні штифти з нержавіючої сталі, а зовнішні ручки мають тиснений алмазний логотип.

Навіть ключ від автомобіля має унікальний дизайн зі справжнім срібним значком на зворотному боці з назвою спеціальної версії та діамантовим знаком.

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Усі 300 власників цього розкішного авто отримують сертифікат Ради відповідальних ювелірних виробів (RJC) з підтвердженням того, що діаманти походять з етично, соціально та екологічно відповідальних джерел.

Внутрішнє оснащення включає повністю шкіряний пакет Manufaktur із чорної шкіри наппа з контрастною стрічкою шва рожевого кольору.

Ручка з боку пасажира та пороги з підсвічуванням з нержавіючої сталі з тонко виготовленим значком Stronger than Diamonds. Чорний автомобільний чохол також виконано в ексклюзивному дизайні Stronger than Diamonds.

У рамках візуальної кампанії G-Class такого виконання демонструється у студії Odeonsplatz від Mercedes-Benz у Мюнхені з 14 лютого до 2 березня 2024 року. Це також проводиться в рамках "Любов, яка триває вічно. Міцніше діамантів", яку Mercedes-Benz запустив у соціальних мережах.

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Оголошено й цінник: від 175 000 євро. Це рекомендована виробником роздрібна ціна для Німеччини плюс 19 відсотків ПДВ.

Фото: media.mercedes-benz