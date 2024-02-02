MWM Spartan - це компактний 4,1-метровий електропозашляховик потужністю 174 к. с. Рамна модель отримала понижувальну передачу і блокування диференціалів.

Чеська компанія MW Motors, що спеціалізується на електричних позашляховиках, представила свою нову модель Spartan EV 2.0. Вона надходить у продаж за ціною від 63 300 доларів.

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Новий MWM Spartan EV 2.0 стане електричною альтернативою Mercedes-Benz G-класс, Jeep Wrangler і Land Rover Defender. Він побудований на базі рамного індійського позашляховика Force Gurkha.

Від свого донора незграбне 4,1-метрове авто зовні відрізняється тільки дизайном передньої частини з діодними фарами і пластиковою заглушкою на місці решітки радіатора. Маса MWM Spartan EV 2.0 становить 2350 кг.

У салоні з'явилася цифрова панель приладів і встановлено 7-дюймовий тачскрін. Комплектація вельми бідна для авто такої вартості - з плюшок передбачено тільки кондиціонер.

Електромобіль MWM Spartan EV 2.0 оснащений мотором потужністю 174 к. с. і з величезним крутним моментом у 1075 Н∙м. Він може буксирувати тритонний причіп.

Повний привід доповнено понижувальною передачею і блокуваннями диференціалів. Кліренс становить 205 мм, кут в'їзду - 38°, а з'їзду - 35°.

Акумуляторна батарея ємністю 57 кВт∙год забезпечує запас ходу в 240 км. Швидка зарядка постійним струмом (потужністю 90 кВт) на 80% займає трохи більше півгодини.