MWM Spartan - это 4,1-метровый электровнедорожник мощностью 174 л.с. Рамная модель которого получила понижающую передачу и блокировку дифференциалов.

Чешская компания MW Motors, специализирующаяся на электрических внедорожниках, представила свою новую модель Spartan EV 2.0. Она поступает в продажу по цене от 63 300 долларов.

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Новый MWM Spartan EV 2.0 станет электрической альтернативой Mercedes-Benz G-класс, Jeep Wrangler и Land Rover Defender. Он построен на базе рамного индийского внедорожника Force Gurkha.

От своего донора угловатое 4,1-метровое авто внешне отличается только дизайном передней части с диодными фарами и пластиковой заглушкой на месте решетки радиатора. Масса MWM Spartan EV 2.0 составляет 2350 кг.

В салоне появилась цифровая панель приборов и установлен 7-дюймовый тачскрин. Комплектация весьма бедна для авто такой стоимости - из плюшек предусмотрен только кондиционер.

Электромобиль MWM Spartan EV 2.0 оснащен мотором мощностью 174 л. с. и с огромным крутящим моментом в 1075 Н∙м. Он может буксировать трехтонный прицеп.

Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Клиренс составляет 205 мм, угол въезда - 38°, а съезда - 35°.

Аккумуляторная батарея емкостью 57 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 240 км. Быстрая зарядка постоянным током (мощностью 90 кВт) на 80% занимает чуть более получаса.