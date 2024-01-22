Лінійка «Гелендевагенів» поповниться електричним кросовером. Mercedes підтвердив техніку маленького «Геліка», він буде без рами та ДВЗ.

Британський Autocar зумів дізнатися подробиці про компактний кросовер, який автовиробник називає g-Class (з маленької літери, щоб підкреслити різницю зі справжнім «Гелендевагеном»). Як і очікувалося, спорідненість новинки Mercedes-Benz з легендарним рамним позашляховиком обмежиться дизайном. Найближчий технічний аналог майбутнього g-Class – седан CLA третього покоління.

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Технічний директор Mercedes-Benz Маркус Шефер підтвердив, що кросовер g-Class виявиться чистим електромобілем, а основою послужить та ж платформа MMA, яка дебютує на седані CLA. Однак повної уніфікації з «молодшою» моделлю все ж таки не планується: модулі двигунів для g-Class запозичать у більших «Мерседесів».

Шеф-дизайнер марки Горден Вагенер не приховує, що дизайном g-Class буде дуже схожий на оригінальний рамний позашляховик. Однак використання платформи MMA означає, що в Mercedes-Benz зробили ставку на несучий кузов. Втім, акцент на прохідність збережеться, тобто g-Class виявиться досить здатним поза асфальтом.

Безпосередньо не сказано, але схоже для «маленького Геліка» готують 800-вольтову електросистему з функцією швидкої зарядки, а покупці зможуть вибирати між літій-залізо-фосфатними (LFP) і літій-нікель-марганцево-кобальт-оксидними (NMC) батареями 85 кіловат-годин.

Інсайдери кажуть, що прем'єра Mercedes-Benz g-Class відбудеться лише 2026 року. Новинка стане третьою моделлю у сімействі «Геліків» після класичного паливного всюдихода та електромобіля EQG. У найближчі два місяці вихідний "великий" G-Class переживе плановий рестайлінг і відмовиться від бензинового V8 на користь рядної "шістки".