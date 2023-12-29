Дилер суперкарів Refined Marques представив свою першу зроблену на замовлення модель - кабріолет Mercedes-AMG G63, випущений обмеженою серією в 20 екземплярів.

Ціна кожного становитиме 1,2 мільйона євро. Ті, хто знайомий з G-класом, знають, що хоча позашляховик і раніше пропонувався як кабріолет, G63 — ніколи, тим більше в новому поколінні.

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Ідея народилася, коли син власника, якому на той момент було п'ять років, запитав, чи можна зробити Brabus G700 з м'яким дахом та невеликими дверима, через які він міг би сідати та виходити. Будучи чудовим батьком із необхідними засобами та зв'язками, він вирішив створити унікальну модель, щоб втілити ідею сина в життя.

Хоча історія могла б закінчитися, проект отримав подальший розвиток: у такій моделі зацікавилися власники G500 Cabriolet Final Edition 200, які хотіли сучасний варіант улюбленого позашляховика.

Цікавими деталями проекту стали крихітні задні двері, що відкриваються у протилежний бік та збільшений простір для ніг задніх пасажирів.

Під капотом зберігся серійний 4,0-літровий V8 з подвійним турбонаддувом потужністю 577 кінських сил і 627 Нм моменту, що крутить. Це значно більше, ніж 388 л. і 398 Нм крутного моменту у 5,5-літрового двигуна G500 Cabriolet Final Edition 200.

На розробку автомобіля пішло 18 місяців. Над ним працювала німецька команда інженерів, включаючи співробітників гоночних команд Формули-1 та механіків суперкарів. Досить складним завданням було створити максимально спрощений, але повністю функціональний м'який складний верх.

Перший екземпляр (№1 з 20) був представлений минулими вихідними на ексклюзивному заході в Монако. Він пофарбований у колір China Blue, має салон із червоної шкіри та відповідний синій рядок. М'який верх виконаний у червоному кольорі. Інші 19 екземплярів будуть побудовані за індивідуальними уподобаннями їх замовників.