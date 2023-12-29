Дилер суперкаров Refined Marques представил свою первую сделанную на заказ модель - кабриолет Mercedes-AMG G63, выпущенный ограниченной серией в 20 экземпляров.

Цена каждого будет составлять 1,2 миллиона евро. Те, кто знаком с G-классом, знают, что хотя внедорожник и раньше предлагался как кабриолет, G63 - никогда, тем более в новом поколении.

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Идея родилась, когда сын владельца Refined Marques, которому на тот момент было пять лет, спросил, можно ли сделать Brabus G700 с мягкой крышей и небольшими дверями, через которые он мог бы садиться и выходить. Будучи замечательным отцом с необходимыми средствами и связями, он решил создать уникальную модель, чтобы воплотить идею сына в жизнь.

Хотя история могла бы закончиться, проект получил дальнейшее развитие: в такой модели заинтересовались владельцы G500 Cabriolet Final Edition 200, которые хотели современный вариант любимого внедорожника.

Интересными деталями проекта стали крошечные задние двери, открывающиеся в противоположную сторону и увеличенное пространство для ног задних пассажиров.

Под капотом сохранился серийный 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью 577 лошадиных сил и 627 Нм крутящего момента,. Это значительно больше, чем 388 л. и 398 Нм крутящего момента у 5,5-литрового двигателя G500 Cabriolet Final Edition 200.

На разработку автомобиля ушло 18 месяцев. Над ним работала немецкая команда инженеров, включая сотрудников гоночных команд Формулы-1 и механиков суперкаров. Достаточно сложной задачей было создать максимально упрощенный, но полностью функциональный мягкий складной верх.

Первый экземпляр (№1 из 20) был представлен в минувшие выходные на эксклюзивном мероприятии в Монако. Он окрашен в цвет China Blue, имеет салон из красной кожи и соответствующую синюю строчку. Мягкий верх выполнен в красном цвете. Остальные 19 экземпляров будут построены по индивидуальным предпочтениям их заказчиков.