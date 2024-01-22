Линейка "Гелендевагенов" пополнится электрическим кроссовером. Mercedes подтвердил технику маленького "Гелика", он будет без рамы и ДВС.

Британский Autocar сумел узнать подробности о компактном кроссовере, который автопроизводитель называет g-Class (с маленькой буквы, чтобы подчеркнуть разницу с настоящим "Гелендевагеном"). Как и ожидалось, родство новинки Mercedes-Benz с легендарным рамным внедорожником ограничится дизайном. Ближайший технический аналог будущего g-Class – седан CLA третьего поколения.

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Технический директор Mercedes-Benz Маркус Шефер подтвердил, что кроссовер g-Class окажется чистым электромобилем, а основой послужит та же платформа MMA, которая дебютирует на седане CLA. Однако полной унификации с "младшей" моделью все же не планируется: модули двигателей для g-Class позаимствуют у более крупных "Мерседесов".

Шеф-дизайнер марки Горден Вагенер не скрывает, что дизайном g-Class будет очень похож на оригинальный рамный внедорожник. Однако использование платформы MMA означает, что в Mercedes-Benz сделали ставку на несущий кузов. Впрочем, акцент на проходимость сохранится, то есть g-Class окажется достаточно способным вне асфальта.

Напрямую не сказано, но похоже для "маленького Гелика" готовят 800-вольтовую электросистему с функцией быстрой зарядки, а покупатели смогут выбирать между литий-железо-фосфатными (LFP) и литий-никель-марганцево-кобальт-оксидными (NMC) батареями 85 киловатт-часов.

Инсайдеры говорят, что премьера Mercedes-Benz g-Class состоится только в 2026 году. Новинка станет третьей моделью в семействе "Геликов" после классического топливного вездехода и электромобиля EQG. В ближайшие два месяца исходный "большой" G-Class переживет плановый рестайлинг и откажется от бензинового V8 в пользу рядной "шестерки".