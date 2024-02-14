В День Святого Валентина бренд запустил глобальную кампанию с изданием G-Class Stronger Than Diamonds Edition, которое является особым знаком любви и имеет лимитированный тираж всего из 300 единиц.

Запущенная в социальных сетях кампания "Любовь, которая длится вечно. Крепче бриллиантов" знаменует выход на рынок специальной версии G-Class. Mercedes-Benz в этот день начал выдавать эксклюзивный внедорожник клиентам.

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Это своего рода и намек на то, что эксклюзивный G-Класс станет желанным подарком на День Святого Валентина.

Автомобиль и вправду стал жемчужиной в мире автомобильной роскоши. 25-каратные бриллианты вставлены во все четыре дверные штифты из нержавеющей стали, а внешние ручки имеют тисненый алмазный логотип.

Даже ключ от автомобиля имеет уникальный дизайн с настоящим серебряным значком на обратной стороне с названием специальной версии и бриллиантовым знаком.

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Все 300 владельцев этого роскошного авто получают сертификат Совета ответственных ювелирных изделий (RJC) с подтверждением того, что бриллианты происходят из этически, социально и экологически ответственных источников.

Внутреннее оснащение включает полностью кожаный пакет Manufaktur из черной кожи наппа с контрастной лентой шва розового цвета.

Ручка со стороны пассажира и пороги с подсветкой из нержавеющей стали с тонко изготовленным значком Stronger than Diamonds. Черный автомобильный чехол также выполнен в эксклюзивном дизайне Stronger than Diamonds.

В рамках визуальной кампании G-Class такого исполнения демонстрируется в студии Odeonsplatz от Mercedes-Benz в Мюнхене с 14 февраля по 2 марта 2024 года. Это также проводится в рамках "Любовь, которая длится вечно. Крепче бриллиантов", которую Mercedes-Benz запустил в социальных сетях.

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Объявлен и ценник: от 175 000 евро. Это рекомендованная производителем розничная цена для Германии плюс 19 процентов НДС.

Фото: media.mercedes-benz