Изготовили всего 502 заряженных седана Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution II. 235-сильным авто владел фронтмен группы Jamiroquai Джей Кей.

В США на аукцион Broad Arrow выставили Mercedes-Benz 190 1990 года в очень редкой версии 2.5-16 Evolution II. За седан планируют получить от 375 000 до 425 000 долларов. О нем рассказали на сайте аукциона.

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Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution II – действительно очень ценная коллекционная модель. Всего изготовили всего 502 таких седана. По сути, это серийная версия гоночной машины из чемпионата DTM. Седан Mercedes 190 оборудован 2,5-литровым 235-сильным двигателем от Cosworth. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,1 с и развить 235 км/ч.

У Mercedes 190 Evo II доработаны тормоза и подвеска. Седан получил обвес и огромное антикрыло, а в салоне появились спортивные сиденья.

Конкретно этот автомобиль сначала был продан в Германии, а впоследствии его приобрел вокалист группы Jamiroquai Джей Кей. Певец является известным коллекционером авто: в разное время он владел Porsche Carerra GT, Lamborhini Miura и Diablo, Ferrari F40, Enzo и 430 Scuderia.

Джей Кей заботился о Mercedes 190 и отреставрировал его, а также оставил свой автограф в салоне. Позже певец продал авто и оно оказалось в США. Пробег седана составляет 48 500 км.