Шпигуни помітили прототип електромобіля Mercedes-Benz GLC 2026 під час дорожніх випробувань в холодних погодніх умовах. Раніше компанія повідомляла, що планує перехід виключно на електромобілі до 2030 року, проте німецький автовиробник дещо змінив цей план.

Mercercedes-Benz вирішив скорегувати свої плани, через те, що багато урядів в Європі переглядають заплановані заборони на продаж нових автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння.

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Німецький автовиробник також визнав, що попит на електромобілі у 2030 році може бути не таким високим, як передбачалося спочатку. Проте, компанія все ж планує дебют декількох електричних моделей в наступні декілька років.

Прототип, який помітили шпигуни, буде однією з перших таких моделей. Як зазначають автори фото, це майбутній Mercedes-Benz GLC EV. Очікується, що авто буде побудовано на платформі MB.EA, яку нещодавно представив Mercedes-Benz.

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Подейкують, що автовиробник перенесе виробництво моделі EQS на завод в у Бремені в Німеччині, щоб звільнити місце для GLC EV на заводі MBUSI в Алабамі, адже Mercedes-Benz GLC EV буде продаватись також у США.

З цікавих опцій, якими обладнаний прототип – поворот задньої осі, висувні дверні ручки, а також невелике багажне відділення в передній частині авто, що виглядає дещо дивно, враховуючи великі розміри автомобіля.

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Потенційним клієнтам GLC EV доведеться трохи почекати, поки Mercedes-Benz не підтвердить основні характеристики моделі, включаючи місткість батареї та запас ходу. Попри це, зрозуміло, що автовиробник пропонуватиме кросовер як з двома, так і з одним двигуном. Очікується, що виробництво моделі почнеться на початку 2026 році