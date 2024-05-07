BMW не будет выпускать пикап, поскольку подобная модель не соответствует имиджу компании.

Старший вице-президент BMW Бернд Кербер четко дал понять, что пикапа в линейке баварской марки не будет. По его словам, такая модель не соответствует имиджу компании. Однако в BMW обдумывают возможность создать другой практичный автомобиль – полноценный внедорожник.

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Вместе с тем, заявление Кербера идет вразрез со словами главы BMW Design Домагоя Дукеча. Год назад он отмечал, что BMW присматривается к сегменту роскошных пикапов. Но окончательные решения принимают конечно же не дизайнеры, а топ-менеджеры компании.

Однако производитель не исключает, что может создать соперника для Land Rover Defender или Toyota Land Cruiser. Однако речь идет не о новой модели с популярным сейчас "квадратным" дизайном. По некоторым данным, BMW может создать "брутальные" исполнения уже имеющихся моделей, таких как X3 или X5.

Интересно, что два года назад компания STEK Automotive показала пикап, построенный на базе BMW M4. Сама BMW тоже неоднократно экспериментировала с этим типом кузова: в 2019 году группа студентов колледжа BMW Group сделала пикап из кроссовера X7. А 13 лет назад BMW выпустила на Нюрбургринг грузовик на базе M3, который оказался первоапрельской шуткой.