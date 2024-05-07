BMW не буде випускати пікап, оскільки подібна модель не відповідає іміджу компанії.

Старший віцепрезидент BMW Бернд Кербер чітко дав зрозуміти, що пікапа у лінійці баварської марки не буде. За його словами, така модель не відповідає іміджу компанії. Однак у BMW обмірковують можливість створити інший практичний автомобіль – повноцінний позашляховик.

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Разом з тим, заява Кербера йде всупереч словам глави BMW Design Домагоя Дукеча. Рік тому він зазначав, що BMW придивляється до сегмента розкішних пікапів. Але остаточні рішення ухвалюють звісно ж не дизайнери, а топменеджери компанії.

Проте виробник не виключає, що може створити суперника для Land Rover Defender або Toyota Land Cruiser. Однак йдеться не про нову модель з популярним зараз «квадратним» дизайном. За деякими даними, BMW може створити «брутальні» виконання вже наявних моделей, таких як X3 або X5.

Цікаво, що два роки тому компанія STEK Automotive показала пікап, побудований на базі BMW M4. Сама BMW теж неодноразово експериментувала з цим типом кузова: у 2019 році група студентів коледжу BMW Group зробила пікап з кросовера X7. А 13 років тому BMW випустила на Нюрбургринг вантажівку на базі M3, яка виявилася першоквітневим жартом.