BMW 3 Series повысили мощность и изменили внешний вид

Теперь покупателям будет доступна версия M340i с новым 3,0-литровым двигателем B58 с двойным турбонаддувом и 48-вольтовой мягкой гибридной системой, мощность которого составляет 386 л.с. Он работает в паре с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом, что позволяет автомобилю достичь первой сотни за 4,1 секунды. Максимальная скорость ограничена на скорости 250 км/ч.

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Также BMW модифицировала двухлитровый четырехцилиндровый мотор версии 330i. Как сообщает компания, были улучшены системы впуска, впрыска, зажигания и выхлопа, однако, несмотря на все эти изменения, мощность гибридной установки осталась неизменной - 255 л.с.

Кроме этого, инженеры BMW внесли изменения в настройки шасси, которое должно улучшить впечатления от вождения и обеспечить “баланс между спортивными возможностями и комфортом”. Рулевое управление также несколько изменили, чтобы сделать руль “легче” в режиме Comfort.

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Как заявил автопроизводитель, новый BMW 3 Series 2025 будет доступен в новых оттенках кузова, которая включает два стандартных цвета Arctic Race Blue metallic и Vegas Red metallic, а также два новых покрытия BMW Individual под названием Frozen Pure Grey metallic и Frozen Portimao Blue metallic.

В салоне присутствуют новые вентиляционные отверстия и каскадное освещение, с 9 вариантами цветов и возможностью регулировки яркости. Кроме этого, система может выполнять анимации приветствия и подавать различные световые сигналы в различных сценариях (телефонный звонок, сообщение об открытии дверей, и т.д.).

В зависимости от версии, в интерьере будет использоваться дерево, или углеродное волокно. Также была обновлена информационно-развлекательная система, которая теперь управляется операционной системой BMW 8.5. Она имеет усовершенствованное меню, улучшенную навигацию, новую улучшенную систему настройки климат-контроля и опции кастомизации.

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Покупатели также смогут заказать специальные опционные пакеты M Sport и M Sport Pro, которые добавляют двухцветное покрытие и новые 19-дюймовые диски.Собирать новую 3 Series будут на заводе BMW в Мюнхене, а первые модели поступят к дилерам уже в июле этого года. Кроме Германии, новинку также будут собирать в Мексике и Китае.