Електричний BMW M3 отримає 1341 кінську силу

Хоча деякі автовиробники змінюють свої плани щодо електромобілів, BMW йде вперед. За кілька років компанія випустить моделі на платформі Neue Klasse, включно з високопродуктивними автомобілями M.

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Ті, кого хвилює перехід на електрифікацію, повинні відчути деяке полегшення після слів генерального директора BMW M Френка ван Міла, який заявив, що електричний M3 «переможе все».

Він сказав Motor Trend, що він прагне скористатися перевагами конфігурації автомобіля з квадромоторами завдяки можливості керувати приводом і шасі «за допомогою єдиної центральної логіки», створюючи «нейтральний, лінійний і передбачуваний» автомобіль з продуктивністю, який повинен мати силу, щоб «перемогти всіх».

Френк Вебер, голова інженерного відділу та досліджень і розробок BMW, уже натякнув на те, що автомобіль має один мегават потужності, або 1341 кінську силу. Автомобіль M матиме унікальну хімічну батарею та систему охолодження, власно розроблені електромотори, 800-вольтову архітектуру та спеціальне програмне забезпечення для роботи всього цього.

Автовиробник також розглядає полегшений задньопривідний варіант, який пропонує інший досвід водіння. Половина двигунів, швидше за все, означає половину потужності, а 670 к.с. — це все ще багато. Ми також можемо отримати електричний M3 Touring на новій архітектурі, але до всього цікавого ще кілька років. Серія 3 на базі Neue Klasse з’явиться у 2026 році, а потім M3 у 2027 році. Універсал, ймовірно, з’явиться пізніше, ближче до кінця десятиліття.

Скільки буде коштувати ця супермашина? Ми не знаємо, але сподіваємося, що ціна не перевищить усе, що ми коли-небудь бачили. Сміливі автомобілі, підкріплені сміливими заявами, часто мають такі ж сміливі цінники.