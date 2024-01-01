Як повідомляє Carscoops, проблема пов’язана з верхнім важелем підвіски. Зазначається, що після планового обслуговування підвіски, болти верхнього важеля ослаблюються, що призводить від’єднання колеса.

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Один з власників електричного пікапа поділився зображенням зламаної передньої підвіски зі сторони пасажира в дописі на Reddit. Користувач StrangeExchange86 повідомив, що проїжджав залізничний переїзд, аж раптом почув дивний звук з правого боку.

Інші користувачі почали залишати подібні коментарі під його публікацією й розповідати власні історії. За словами іншого власника, майстри дилерського неякісно закручують болти важеля підвіски, що в результаті, стає причиною проблеми.

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Більшість з власників повідомляли також, що абсолютно нові автомобілі надходять з подібною проблемою. У деяких з них, болти буквально ледь тримаються на місці. Користувач Reddit Nototrader, додав фотографію проблемного важеля підвіски й сказав, що «вантажівка поводила себе дивно під час руху».

Раніше Rivian відкликала 12 212 автомобілів, включаючи моделі EDV, R1T і R1S, вказуючи, що послаблення важелів керування може призвести до втрати контролю й аварії. Ймовірно, ці автомобілі, з якихось причин, не були включені до відкличної кампанії.

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Однак, також були повідомлення від власників, які вже пройшли рекомендовану перевірку, проте проблема не зникла. Rivian повідомила, що вже проводить розслідування цих інцидентів й незабаром надасть додаткову інформацію з цього приводу.