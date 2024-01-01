У китайських Chery Omoda 5 на ходу відпадає задня вісь: що робить виробник

Мережею вже ширяться фото кросовера зі зламаним заднім важелем підвіски. На них помітно, що поломка застала власницю кросовера під час руху, перетворивши її Omoda 5 в некерований транспортний засіб. На щастя, їй вдалось уникнути серйозного ДТП, адже авто рухалось з низькою швидкістю.

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Повідомляється, що після поломки власниця оперативно зв'язалася з Chery. Вона отримала відповідь, що компанія дослідить і знайде рішення за неї. Як виявилось, причиною поломки став неякісно приварений важіль.

Chery виявила, що на виробництві постачальника вузлів підвіски була проведена заміна зношеного наконечника автоматизованого зварювального апарата на новий, проте обладнання не було відкалібровано повторно, і як наслідок – зварні шви виявились ненадійними.

Попри те, що Chery знадобилось всього декілька днів, аби знайти проблему та її рішення, Департамент автомобільного транспорту Малайзії швидко оголосив про відкликання 600 Omoda 5 у країні. Автовиробник повідомив, що відкликає всі екземпляри Omoda 5, вироблені в період з 14 серпня по 17 серпня 2023 року. Проте, Chery вважає, що лише 60 авто з 600 мають потенційну проблему.

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Повідомляється, що автовиробників вже повідомив власникам про проблему. Однак, наразі невідомо, чи мають інші Chery Omoda 5, які продавались за межами Малайзії, подібний дефект задньої підвіски.