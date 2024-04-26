В рамках Пекінського автосалону компанія Chery презентувала новий Tiggo 9 PHEV. Модель отримала сумарний запас ходу в 1400 км.

Chery заявляє, що гібридна установка кросовера являє собою 2,0-літровий двигун з примусовою індукцією, що працює в парі з восьмиступеневим автоматом. Потужність становить 235 к.с. й 385 Нм. Як повідомляється, електромотор підтримує оберти двигуна внутрішнього згорання й здатен генерувати до 221 к.с.

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Даних про динаміку автомобіля немає, однак автовиробник заявив, що витрати пального становлять близько 5,2 л на 100 км, а сумарний запас ходу становить 1400 км.

Chery Tiggo 9 PHEV має впізнаваний дизайн лінійки кросоверів китайського автовиробника, проте виділяється серед інших кількома унікальними дизайнерськими елементами, зокрема – новою закритою решіткою радіатора та дисками 20-го розміру.

В салоні кросовер має 15,6-дюймову інформаційно-розважальну систему, яка об'єднана з панеллю приладів. PHEV-версія має 4820 мм у довжину, 1930 мм у ширину та 1699 мм у висоту. Колісна база становить 2820 мм.

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Більш детальну інформацію про новий кросовер розкриє згодом, коли автомобілі почнуть надходити у продаж. Збиратимуть Chery Tiggo 9 PHEV на заводі Аньхой, Китай.